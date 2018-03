Regierung : Land will Firmen auf Weg in Digitalisierung unterstützen

von dpa

20. März 2018, 13:22 Uhr

Die Landesregierung will Existenzgründungen in der digitalen Wirtschaft finanziell unterstützen und bestehenden Firmen bei der Erschließung digitaler Geschäftsfelder helfen. Junge innovative Unternehmen müssten sich nicht zwangsläufig in Berlin, Hamburg oder München ansiedeln. Ihnen sollten auch in Rostock und Greifswald beste Bedingungen geboten werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. In den beiden Universitätsstädten im Nordosten würden dafür digitale Innovationszentren aufgebaut. Kurz nach Amtsantritt im Juli 2017 hatte Schwesig erklärt, bei der Digitalisierung neue Akzente setzen zu wollen. Das zunächst mit 10 Millionen Euro ausgestattete Digitalisierungsprogramm des Landes soll um 40 Millionen Euro aus dem Etatüberschuss von 2017 aufgestockt werden. Zudem werden 70 Millionen Euro vom Bund erwartet.