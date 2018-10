Gesundheit : Land-Werbetour für Hausärzte: Verhaltenes Interesse

Eine groß angekündigte «Landpartie» für angehende Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern, mit der die Nachwuchsmediziner für den ländlichen Raum begeistert werden sollten, ist am Freitag auf verhaltenes Interesse gestoßen. Das Gesundheitsministerium sprach auf Nachfrage von rund zehn Teilnehmern, die Kassenärztliche Vereinigung wollte sich zur Resonanz zunächst nicht äußern.

von dpa

05. Oktober 2018, 14:36 Uhr

Besucht wurden bei dieser ersten Tour eine Hausarztpraxis in Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und die Asklepios-Klinik in Parchim. «Wir wollen die künftigen Allgemeinmediziner für eine spätere Tätigkeit als Hausarzt auf dem Land gewinnen», sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) zum Zweck der Veranstaltung. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es derzeit mehr als 200 sogenannte Weiterbildungsassistenten mit dem Ausbildungsziel Allgemeinmediziner. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind in Mecklenburg-Vorpommern aktuell rund 970 niedergelassene und 202 angestellte Hausärzte tätig.