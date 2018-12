Gesundheit : Land unterstützt Millionen-Investitionen in Krankenhäusern

von dpa

19. Dezember 2018, 03:15 Uhr

Das Gesundheitsministerium in Schwerin unterstützt weitere Bau- und Sanierungsvorhaben an Kliniken im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Bei Besuchen in Demmin, Wolgast und Stralsund will Ressortchef Harry Glawe (CDU) am Mittwoch die erforderlichen Zuwendungsbescheide übergeben. Am Kreiskrankenhaus Demmin sollen mit einem dreigeschossigen Anbau und zusätzlichen Umbauten die Bedingungen unter anderem für die Intensivmedizin, die Unfallchirurgie und die Geburtshilfe verbessert werden. In der Klinik können bis 200 Patienten stationär behandelt werden, der ambulante Bereich wurde erweitert. Bereits am Dienstag hatte Glawe in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Förderzusage über knapp 600 000 Euro überreicht.