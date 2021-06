Freizeit : Land unterstützt jedes Kino mit bis zu 10.000 Euro

Kinos in Mecklenburg-Vorpommern können nach der Wiederöffnung nach mehrmonatiger Zwangspause durch die Corona-Pandemie weitere Hilfsgelder erhalten.

Schwerin | Pro Kino seien bis zu 10.000 Euro möglich, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Schwerin mit. Pro verkaufter Kinokarte würden bis zu drei weitere vom Land erstattet. „Ihre oftmals kleineren Budgets müssen sie nun in Programmwerbung investieren und sie sind auch auf das Filmangebot der Verleihfirmen angewiesen“, sagte Staatskanzlei-Chef Heiko Geue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.