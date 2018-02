Regierung : Land und Sportbund: Mehr Geld für den Sport

von dpa

27. Februar 2018, 13:43 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern stockt seine Sportförderung um eine auf knapp zehn Millionen Euro im Jahr auf. Die Zusatzmittel sollen sowohl Freizeit- als auch Spitzensport zugute kommen. Das vereinbarten Landesregierung und Landessportbund in dem am Dienstag in Schwerin unterzeichneten «Sportpakt». Demnach stellt das Land in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt bis zu vier Millionen Euro zusätzlich bereit. Für den Erwerb von Großsportgeräten werden pro Jahr 500 000 Euro gewährt. Weitere 250 000 Euro sind zur Stärkung des Ehrenamts im Sport, für Integration, Kinder- und Jugendsport sowie Behindertensport eingeplant. Mit ebenfalls 250 000 Euro wird der Nachwuchsleistungssport gefördert. Damit soll unter anderem die Entlohnung von Trainern verbessert werden. Unter dem Dach des Landessportbundes sind 250 000 Menschen in 1900 Vereinen organisiert.