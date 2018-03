Regierung : Land stützt sozialen Wohnungsbau: Fördermittel abgerufen

von dpa

04. März 2018, 14:00 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die vom Land zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Mecklenburg-Vorpommern für 2017 bereitgestellten Mittel sind nach Angaben von Bau- und Energieminister Christian Pegel (SPD) vollständig verplant. Für den Bau von 347 «belegungsgebundenen Mietwohnungen» gewähre das Land Baukostenzuschüsse von 15,4 Millionen Euro. Die Wohnungen entstünden in Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Waren und Bad Doberan, die ersten Vorhaben befänden sich bereits in der Bauausführung, erklärte Pegel in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung. Vor allem in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald zeigt sich zunehmend ein Mangel an Wohnraum für Geringverdiener. Geförderte Wohnungen dürfen für 20 Jahre lang nur an Personen mit einem Wohnberechtigungsschein vermietet werden.