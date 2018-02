Schulen : Land stellt 201 Referendare an Schulen ein

An den staatlichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern haben 201 angehende Lehrer am Donnerstag ihren Vorbereitungsdienst begonnen. Im zweiten Schulhalbjahr werden 40 der Referendare an Grund- und Hauptschulen arbeiten, 21 an Regionalen Schulen beziehungsweise Haupt- und Realschulen, 109 an Gymnasien und neun an beruflichen Schulen, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. 22 junge Leute absolvierten das Referendariat für Sonderpädagogik.

von dpa

01. Februar 2018, 16:47 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern stellt zweimal im Jahr - jeweils zum 1. Februar und zum 1. August - Referendare an den Schulen ein. Am Mittwoch hatten 56 Lehramtsreferendare ihren Vorbereitungsdienst an Schulen des Landes mit dem Zweiten Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. Das Referendariat für ein Lehramt dauert in Mecklenburg-Vorpommern 18 Monate.