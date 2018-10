Gesundheit : Land startet Werbekampagne für das Impfen

von dpa

09. Oktober 2018, 14:39 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag eine Kampagne für das Impfen begonnen. Unter dem Motto «MV impft - Gemeinsam Verantwortung übernehmen» soll die Notwendigkeit eines möglichst flächendeckenden Impfschutzes für die Gesundheit der Bevölkerung stärker in den Blick gerückt werden, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bei der Vorstellung der Kampagne in Schwerin sagte. Mit Plakaten, Flyern, einem Kurzfilm und Kinospots sollen Jugendliche, Familien und ältere Menschen erreicht werden. Bei Vielen sei in Vergessenheit geraten, wie schlimm Infektionskrankheiten sein können, zum Beispiel Kinderlähmung oder Röteln, sagte Glawe. Bei Kindern gebe es noch eine hohe Impfquote, bei Erwachsenen fehlten häufig Auffrischungsimpfungen.