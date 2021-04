Krankenhäuser : Land schafft mehr Beatmungsgeräte für Corona-Kranke an

Weil in den Kliniken die Ecmo-Beatmungsgeräte knapp werden, will das Land nun zehn weitere Maschinen anschaffen.

Schwerin | „Aufgrund des anhaltend dynamischen Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern ist die Beschaffung von zusätzlicher Ecmo-Beatmungstechnik erforderlich“, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag mit. Die Unikliniken in Greifswald und Rostock sollen demnach je drei, die Krankenhäuser in Schwerin und Neubrandenburg je zwei der Gerät...

