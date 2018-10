Landtag : Land reagiert auf Kommunalkritik an neuer Rechnungsführung

Als Reaktion auf massive Kritik aus den Kommunen und erheblich verzögerte Haushaltsabschlüsse ändert das Land die rechtlichen Vorgaben für die kommunale Rechnungsführung. Wie die kommunalpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Martina Tegtmeier, am Freitag in Schwerin mitteilte, sind für die meist ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker spürbare Vereinfachung geplant. Dazu liege ein Referentenentwurf auf Regierungsebene vor, der am Donnerstag im Finanzausschuss mit Kommunalvertretern diskutiert worden sei. Das sogenannte Doppik-Erleichterungsgesetz solle vor dem kommenden Sommer von Landtag verabschiedet werden.

Thomas Deiters vom Städte- und Gemeindetag begrüßte die geplanten Änderungen. «Wir sind froh, dass die Landesregierung die allgemeine Kritik aufgenommen hat und an Erleichterungen arbeitet. Bisher muss viel Papier beschrieben werden und da geht der Überblick schnell verloren», sagte er. Mit den angekündigten Neuerungen verbinde sich die Hoffnung auf bessere Verständlichkeit und mehr Transparenz.

Seit 2012 sind Kommunen und Kreise im Land verpflichtet, ihre Haushalte nach dem Prinzip der doppelten Buchführung aufzustellen und abzurechnen. Diese sogenannte Doppik schließt neben laufenden Einnahmen und Ausgaben auch Vermögenswerte der Kommunen und Ressourcenverbrauch ein. Das hatte vor allem kleiner Gemeinden überfordert, die so jahrelang Haushaltsabschlüsse schuldig blieben.