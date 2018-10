Landtag : Land: Mit Überschüssen digitale Innovationszentren fördern

von dpa

24. Oktober 2018, 12:27 Uhr

Statt der bislang geplanten zwei sollen sechs digitale Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern gegründet werden, um die Entwicklung voranzubringen und Existenzgründungen zu erleichtern. Dafür werde die Landesregierung Mittel aus einem 40-Millionen-Fonds bereitstellen, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch im Schweriner Landtag bei der Einbringung des Nachtragshaushalts für 2019 an. Insgesamt soll der bereits beschlossene Etat um 73 Millionen Euro aufgestockt werden. Neben den 40 Millionen Euro für die Digitalisierung sollen jeweils 15 Millionen Euro für die weitere Beitragsentlastung für Eltern von Kleinkindern sowie für Zusatzstellen und höhere Zuschläge bei der Polizei eingesetzt werden. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel stammen aus dem Haushaltsüberschuss des Jahres 2017.