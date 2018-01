Tiere : Land halbiert Förderung von Investitionen in Tierheime

von dpa

26. Januar 2018, 14:28 Uhr

Das Agrarministerium unterstützt die Tierheime im Land in diesem und nächstem Jahr mit jeweils 300 000 Euro für bauliche Investitionen. Im Vorjahr betrug die Förderung noch 600 000 Euro. Die Einrichtungen, die herrenlose oder hilflose Tiere aufnehmen, könnten bis zum 28. Februar Anträge auf Förderung stellen, teilte das Agrarministerium am Freitag in Schwerin mit. Danach entscheide ein Auswahlverfahren. Gefördert würden Neu-, Erweiterungs-, Aus- und Umbauten, Modernisierungen, die Verbesserung hygienischer und energetischer Bedingungen und die Ausgestaltung der Tierplätze. Der Tierschutzbund hatte bereits im Vorfeld die Mittelkürzung kritisiert.