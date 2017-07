Kommunen : Land gibt mehr für Sportstätten: Hoffen auf Bundesmittel

Schwerin (dpa/mv) - Bildungs- und Sportministerin Birgit Hesse (SPD) hat an die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern appelliert, trotz oft knapper Kassen den Sport von tiefen finanziellen Einschnitten zu verschonen. «Der Sport braucht Sie, und Sie brauchen den Sport. Eine solche Partnerschaft ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit beider Seiten», erklärte Hesse am Dienstag auf der kommunalen Sportkonferenz des Städte- und Gemeindetages in Schwerin.