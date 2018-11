Regierung : Land gibt Kaserne als Flüchtlings-Reserveunterkunft auf

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gibt die ehemalige Kaserne Basepohl (Mecklenburgische Seenplatte), die lange als Reserveunterkunft für Flüchtlinge gehalten wurde, wieder auf. Die Entscheidung habe das Landeskabinett auf seiner Tagung in Brüssel getroffen, wie ein Sprecher des Schweriner Innenministeriums am Dienstag erklärte. Die Rückgabe an den Bund soll Anfang 2019 erfolgen. Damit würde das Land monatlich 130 000 Euro sparen, im Jahr wären das knapp 1,6 Millionen Euro.

von dpa

27. November 2018, 17:25 Uhr

Damit würde dieser Teil der Kaserne, die die Bundeswehr 2015 verlassen und dem Land mietfrei überlassen hatte, über ein sogenanntes Konversionsprojekt zu einem Gewerbestandort umgebaut. Gleiches läuft unter Regie der Stadt Stavenhagen bereits seit Monaten im hinteren und größeren Teil des früheren Militärgeländes.

In Basepohl waren nach Abzug der Soldaten im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 insgesamt rund 3000 Flüchtlinge untergebracht, die zeitweise von rund 100 Mitarbeitern des DRK betreut wurden. Das endet Ende 2016, seither diente der Standort als Reserve.