Agrar : Land fördert Aquakultur: jährlich acht Tonnen Saiblinge

von dpa

03. März 2020, 17:16 Uhr

In einer ehemaligen Fahrzeughalle in Sanitz östlich von Rostock entsteht derzeit eine Aquakulturanlage für Saiblinge. In sieben Rundtanks will ein Unternehmer künftig jährlich etwa acht Tonnen Saiblinge beziehungsweise Saiblinghybride produzieren, wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Das Projekt im Volumen von 390 000 Euro Projekt werde von der EU und dem Land mit insgesamt rund 160 000 Euro gefördert. Es sei Ziel der Landesregierung, die Aquakultur zu unterstützen. In Sanitz entstehe die erste geschlossene Kreislaufanlage für Saiblinge in Mecklenburg-Vorpommern. «Der Saibling gehört zu den besten Speisefischen und wird in der Gastronomie sehr geschätzt», sagte Minister Till Backhaus (SPD).