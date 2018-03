Regierung : Land finanziert Bau des Inselhafens in der Ostsee vor Prerow

Knapp 700 Meter vor dem Ostseebad Prerow soll bis spätestens 2021 ein Inselhafen errichtet werden, der Seglern und Fischern Schutz bieten soll und in dem auch Seenotkreuzer stationiert sein werden. Wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin sagte, stimmte die Landesregierung auf ihrer Sitzung dem Projekt zu. Demnach übernimmt das Land vollständig die Finanzierung. Knapp 29 Millionen Euro sollen dafür aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung bereitgestellt werden.

von dpa

20. März 2018, 13:51 Uhr

Mit dem Kabinettsbeschluss endet ein jahrzehntelanges Ringen um den Bau eines Hafens für Sportboote und Rettungskreuzer an der Halbinsel Darß-Zingst. Bislang wurde der frühere Militärhafen Darßer Ort als sogenannter Nothafen genutzt. Dieser liegt allerdings in der besonders geschützten Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Zufahrt musste immer wieder für viel Geld ausgebaggert werden, was zudem Naturschutz-Vorschriften widerspricht.