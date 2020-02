Kommunen : Land entlastet von Sturmschäden betroffene Küstenorte

Drei Jahre nach der Sturmflut «Axel» erhält das Ostseebad Koserow auf Usedom eine Sonderbedarfszuweisung für den Ausgleich erlittener Schäden. Das Innenministerium entlaste den Gemeindehaushalt mit 74 000 Euro, teilte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch mit. In der Gemeinde war im Januar 2017 der Strandzugang an der Steilküste im Bereich des Altenpflegeheims vom Sturm zerstört worden.

von dpa

26. Februar 2020, 12:27 Uhr

Um den Bewohnern des Pflegeheims den Zugang wieder zu ermöglichen, war im Vorjahr eine 70 Meter lange Treppe gebaut worden, die 26 Meter Höhenunterschied überwindet. Das Bauwerk aus Stahl ist mit einem Lift ausgestattet und kommt damit Menschen mit eingeschränkter Mobilität, aber auch Familien mit Kinderwagen entgegen. Koserow ist ein Projektort für barrierefreien Tourismus.

Früheren Angaben zufolge kostete die Treppe knapp 1,5 Millionen Euro. Das Wirtschaftsministerium übernahm rund 1,3 Millionen Euro, die Gemeinde den Rest. Laut Innenministerium hatten von Sturmschäden betroffene Küstenorte zusammen 47 Anträge auf Unterstützung mit einem Finanzvolumen von rund 2,4 Millionen Euro an das Innenministerium gerichtet. Die Gemeinde Loddin auf Usedom erhält für die Erneuerung und Stabilisierung der Strandaufgänge in den Ortsteilen Stubbenfelde und Kölpinsee eine Sonderbedarfszuweisung von rund 5100 Euro.