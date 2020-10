Soziales : Land droht Klage durch Kreistag wegen Kita-Finanzierung

Dem Land Mecklenburg-Vorpommern droht eine Klage wegen der Kita-Finanzierung. Ein entsprechender Antrag mehrerer Fraktionen liegt dem Kreistag Vorpommern-Greifswald an diesem Montag vor, wie ein Kreissprecher am Donnerstag sagte. Ziel des Antrages, den die CDU-Fraktion gestartet hat, ist es, dass Kreis und viele Gemeinden nicht auf Mehrkosten sitzenbleiben, die aus der Neufassung des Gesetzes zur Kindertagesförderung (KiföG) des Landes stammen. Dabei habe das Land ein System der Finanzierung umgestellt. Damit soll nicht die Beitragsfreiheit der Eltern in Frage gestellt werden, heißt es.

von dpa

08. Oktober 2020, 11:53 Uhr