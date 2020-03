Kommunen : Land beteiligt sich mit 60 Millionen Euro an Buga 2025

Die Landesregierung unterstützt die Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock und übernimmt einen beträchtlichen Teil der Kosten. Wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) mitteilte, beschloss das Kabinett auf seiner Sitzung am Dienstag in Schwerin, für die Buga-Investitionen in der Hansestadt bis zu 60 Millionen Euro an Landesmitteln bereitzustellen.

von dpa

03. März 2020, 14:21 Uhr

Zwei Drittel davon steuert demnach allein das Wirtschaftsressort bei. Laut Backhaus werden die Investitionskosten für die Buga nach derzeitigen Planungen mit insgesamt 142 Millionen Euro veranschlagt. Ursprünglich hatte Schwerin nach der überaus erfolgreichen Buga von 2009 erneut die Blumenschau ausrichten wollen. Mit Blick auf die hohe Verschuldung der Landeshauptstadt hatte das Land aber sein Veto eingelegt.