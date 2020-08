Schulden : Land baute 2019 Schulden ab: Kommunen bauten Schulden auf

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr seinen Schuldenberg um 1,5 Prozent reduziert, während die Kommunen ihre Kredite um drei Prozent ausgeweitet haben. Das Land lag nach einer neuerlichen Rückzahlung an die Banken Ende 2019 mit 4687 Euro pro Einwohner in der Kreide, wie aus einem Bericht des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Donnerstag hervorging. Der durchschnittliche Schuldenstand der Länder beträgt demnach 6967 Euro. Weniger Landesschulden pro Einwohner als Mecklenburg-Vorpommern hatten demnach nur Sachsen mit 279 Euro, Bayern mit 987 Euro und Baden-Württemberg mit 3981 Euro.

von dpa

13. August 2020, 12:58 Uhr