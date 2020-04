Landtag : Land baut Ausbildungskapazitäten für Bauingenieure aus

In Mecklenburg-Vorpommern sollen wieder mehr Bauingenieure ausgebildet werden, um so dem Mangel an Fachleuten in der Bauwirtschaft begegnen zu können. Wie die Landtagsfraktionen der Regierungsparteien SPD und CDU am Mittwoch in Schwerin mitteilten, werden dafür an der Universität Rostock wieder universitäre Studiengänge im Bauingenieurwesen eingerichtet. Zudem werde sich die Personalsituation an der Hochschule Wismar, bislang Ausbildungsstätte für Bauingenieure im Nordosten, deutlich verbessern.

von dpa

29. April 2020, 16:56 Uhr

Darüber hinaus biete die Hochschule Neubrandenburg künftig einen einjährigen Einstiegskurs für Bauingenieurwesen an, der dann mit dem 3. Semester in Wismar fortgesetzt werden könne. Den Angaben zufolge sind für die standortübergreifende Ingenieurausbildung langfristig jährlich knapp 5 Millionen Euro nötig. Nach Angaben des Landes-Ingenieurrats werden derzeit in Mecklenburg-Vorpommern nicht einmal halb so viele Bauingenieure ausgebildet, wie durch altersbedingtes Ausscheiden ersetzt werden müssten.