Brände : Lagerhallenbrand mit mehreren Hundert Strohballen in Jessin

Eine Lagerhalle gefüllt mit mehreren Hundert Strohballen steht in Jessin in Flammen. Der Einsatz für die Feuerwehr ist schwierig.

von dpa

02. September 2018, 10:32 Uhr

Ein Brand einer Lagerhalle in Jessin bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Feuerwehr am Wochenende in Atem gehalten. Am Samstagmorgen gerieten bis zu 800 Strohballen in Brand, wie die Polizei mitteilte, der Kampf gegen die Flammen ging auch am Sonntag weiter. «Das ist schwierig zu löschen», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. «Das sind riesige Mengen Stroh und in den gerollten und gepressten Ballen glüht es.» Deshalb flamme das Feuer immer wieder auf. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 200 000 Euro. Auf angrenzende Lagerhallen breitete sich der Brand jedoch nicht aus. Etwa 50 Feuerwehrleute waren seit Samstag im Einsatz. Die Ursache für das Feuer war auch am Sonntag noch unklar.