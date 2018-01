Agrar : Ländertag MV auf der Grünen Woche gestartet

Auf der der Internationalen Grüne Woche, die am Donnerstag in Berlin (18.00 Uhr) startet, zeigt auch Mecklenburg-Vorpommern sein starkes Agrarprofil. 70 Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie Verbände, Vereine und Institutionen stellen aus. Darunter sind bekannte Firmen wie die Kartoffelveredlung Hagenow, die Lübzer Brauerei und die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren. Rund zehn Prozent der Teilnehmer sind zum ersten Mal dabei, darunter kleine Start Ups. Dazu zählen die Senfmühle Schlemmin, die Bio-Rösterei aus Barth und die Vorpommersche Genussmanufaktur aus Griebenow, die im Februar ein Jahr besteht.

von dpa

20. Januar 2018, 12:51 Uhr

Beim traditionellen Ländertag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin haben Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern am Samstag Einblicke in die Vielfalt des Landkreises Ludwigslust-Parchim gegeben. «Es ist der süßeste Landkreis unseres Bundeslandes, wenn wir an die Grabower Küsschen oder an Toffee Tec und Sweet Tec in Boizenburg denken», sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Der Ländertag stand unter dem Motto «Tradition und Moderne - ein Landkreis mit Zukunft». Dort sind zahlreiche Unternehmen aus der Branche tätig. Zum 19. Mal ist der Nordosten mit einer eigenen Länderhalle bei der Grünen Woche vertreten.