Bau : Länder wollen elektronischen Bauantrag aus MV übernehmen

Das Online-Angebot an Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland kommt Schritt für Schritt voran.

Schwerin | Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben angekündigt, den in Mecklenburg-Vorpommern entwickelten elektronischen Bauantrag zu übernehmen, wie MV-Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz sagte. Weitere hätt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.