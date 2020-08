Unfälle : Kutter kentert in Wismarbucht: Alle Insassen gerettet

Nach dem Kentern eines Segelkutters am Mittwochnachmittag in der Wismarbucht sind alle elf Bootsinsassen rasch und unversehrt gerettet worden. Wie die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte, waren mehrere Sportboote, ein Streifenboot der Polizei und ein Zollboot an der Rettungsaktion beteiligt. Der Unfall ereignete sich nahe der Insel Walfisch, etwa auf halber Strecke zwischen Wismar und der Südspitze der Insel Poel.

von dpa

06. August 2020, 14:18 Uhr