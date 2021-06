Kriminalität : Kurz nach Anreise: Elektroräder von Touristen gestohlen

Schon wenige Stunden nach Anreise der ersten Gäste muss die Polizei auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) die ersten Diebstähle von Elektrorädern von Touristen aufklären.

Heringsdorf | Wie eine Sprecherin am Montag in Anklam erklärte, wurden in der Nacht in Ahlbeck drei hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Räder im Wert von etwa 8000 Euro gehörten Frauen und Männern aus Bayern und Nordrhein-Westfalen und waren zusammen vor Ferienunterkünften angeschlossen gewesen. Die Insel Usedom gilt - weil dort viele Urlauber mit modernen Elektr...

