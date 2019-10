Kriminalität : Kurverwaltung im Südosten von Rügen geplündert

von dpa

22. Oktober 2019, 13:55 Uhr

Unbekannte haben die Kurverwaltung in Middelhagen auf der Ostsee-Insel Rügen geplündert. Wie eine Polizeisprecher am Dienstag sagte, brachen die Täter in der Nacht zu Dienstag in das Kurhaus ein und stahlen Computer- und Unterhaltungstechnik sowie das Dienstfahrzeug der Kurverwaltung. Der Schaden wird auf mindestens 25 000 Euro geschätzt. Middelhagen befindet sich im Südosten der Insel auf der Halbinsel Mönchgut, die zu Rügen gehört.