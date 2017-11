Kunst : Kunstankäufe werden auf Schloss Güstrow vorgestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 15:05 Uhr

Mit einer Ausstellung im Güstrower Schloss wollen Bildungsministerium und das Staatliche Museum die Kunstankäufe der vergangenen drei Jahre präsentieren. Seit 2015 seien für insgesamt 131 000 Euro 116 Werke von 23 Künstlern erworben worden, teilte das Staatliche Museum am Montag mit. Die rund dreimonatige Ausstellung gebe einen Einblick in die Lebendigkeit der Kunstszene Mecklenburg-Vorpommerns und soll am 1. Dezember eröffnet werden. Neben den klassischen Kunstgattungen wie Malerei, Holzschnitt oder Handzeichnung umfasse die Kunstsammlung des Landes auch expressive Malerei, Konzeptkunst oder Videoarbeiten.