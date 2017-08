Kultur : Kunst- und Kulturvereine werben 600 neue Mitglieder

Mit dem Wettbewerb «Call for Members» sollten daher Anreize für die Mitgliederwerbung geschaffen werden. Die Kulturstiftung stellte nach eigenen Angaben 200 000 Euro zur Verfügung und bezuschusst Beitritte mit jeweils 50 Euro für jedes neu gewonnene Mitglied.

Die 591 neuen Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern bringen den Vereinen demnach insgesamt zusätzlich 34 000 Euro durch Mitgliedsbeiträge. Die Kulturstiftung des Bundes legt rund 29 000 Euro oben drauf. Im Ländervergleich liegt Sachsen mit 861 neuen Vereinsmitgliedern an der Spitze. In Sachsen-Anhalt kamen 654 Mitglieder hinzu, dicht gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern. Thüringen gewann 445 und Brandenburg 323 neue Mitglieder hinzu.

Zu den erfolgreichsten Vereinen in der Mitgliederwerbung in Mecklenburg-Vorpommern gehören das Blasorchester Greifswald, der Denkmal Kultur Mestlin e.V., der Förderverein Theater Putbus, der Kulturgut Freiland e.V., der Latücht - Film & Medien e.V., der schloss bröllin e.V. und der Schweriner Kunst- und Museumsverein. Die Gewinner werden am 22. September im Volkspark Halle geehrt.

