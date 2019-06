Kunst : «Kunst offen»: Rund 800 Künstler laden in Ateliers

Bei Bildhauerin Roswitha Ziethen in Sarow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) herrschte Hochbetrieb: Ihre üppigen Strandschönheiten aus Ton lockten am Samstag bei windigem, aber trockenem Wetter zahlreiche Besucher in ihr Atelier in dem kleinen Dorf Sarow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. «Viele Besucher kamen aus der Region», berichtete die Künstlerin. «Die weiteste Anreise hatte ein Paar aus Sylt.»

von dpa

10. Juni 2019, 14:07 Uhr

Ziethen war eine von rund 800 Künstlern und Kunsthandwerkern, die zu Pfingsten ihre Ateliers und Werkstätten für Besucher geöffnet hatten. Das Angebot reichte von Malerei bis Fotografie, von Textilem bis zur Plastik, von der Keramik bis zum Schmuck. Die Aktion fand bereits zum 25. Mal statt.

Den Weg zu den teilnehmenden Ateliers weisen alljährlich gelbe Regenschirme oder blau-weiße Fahnen. Mancherorts können sich die Gäste auch selbst ausprobieren: An Drehscheiben, Staffeleien und Webstühlen sind Erwachsene und Kinder eingeladen, selbst Künstler zu sein, wie der Landestourismusverband mitteilte.