Kunst : Kunst aus dem Palast der Republik in Rostocker Kunsthalle

In der Rostocker Kunsthalle wird am Freitag eine Ausstellung mit Kunstwerken und Ausstattungsstücken aus dem Palast der Republik eröffnet. Die Schau «Palast der Republik – Utopie, Inspiration, Politikum» will die Besucher dazu anregen, sich mit dem stets kontrovers diskutierten Gebäude auseinanderzusetzen, sagte Kunsthallenchef Uwe Neumann am Mittwoch in Rostock. Zu sehen sind etwa Werke von Bernhard Heisig, Ronald Paris, Willi Sitte oder Werner Tübke, die im Foyer des Palasts oder den vielen Sitzungssälen des Palastes hingen. Im sogenannten White Cube der Kunsthalle ist auch die runde Bar des Palasts ausgestellt. Passend zum Spitznamen «Erichs Lampenladen» sind etliche der prägnanten Leuchten aufgehängt.

von dpa

29. Mai 2019, 14:53 Uhr

Die Ausstellung, die bis zum 13. Oktober zu sehen ist, will sich dem 1976 fertiggestellten und 2008 abgerissenen Gebäude auf verschiedenen Wegen nähern. Damit soll der Diskurs um eine gemeinschaftliche Erinnerung an den Palast der Republik eröffnet werden, sagte Neumann. Die Menschen könnten dafür ihre Fotografien oder Geschichten rund um den Palast an die Kunsthalle schicken.