Kriminalität : Kunden und Mitarbeiter stellen Ladendiebe: Drei Verletzte

Drei mutmaßliche Ladendiebe zwischen 19 und 21 Jahren haben bei einem Fluchtversuch in Rostock drei Menschen verletzt. Nachdem die Männer am Dienstagabend in einem Supermarkt beim Klauen erwischt worden waren, konnten zwei von ihnen durch Kunden und Mitarbeiter festgehalten werden, wie die Polizei mitteilte.