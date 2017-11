Kunst : Kulturstiftung Rostock feierte 15. Geburtstag

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:39 Uhr

Ziele des Vereins, der trotz des Namens keine Stiftung ist, sind die Förderung kultureller Initiativen und die Entwicklung der kulturellen Ausstrahlung der Region Rostock. Dafür sind laut Methling seit der Gründung etwa 302 000 Euro in die Kulturlandschaft geflossen. Auch das ursprüngliche Ziel einer Stiftungsgründung werde weiter verfolgt, sagte er. Ihm zufolge gab es in der Vergangenheit auch schwierige Phasen, was vor allem an erkrankten Mitstreitern gelegen habe. «Aber seit fünf Jahren sind wir fast in Hochform.»

Der Verein verleiht unter anderem jedes Jahr den mit 10 000 Euro dotierten Kunstpreis und den Kulturpatenpreis, mit dem Kunstförderer gewürdigt werden sollen. Zum 800. Stadtgeburtstag 2018 sei eine Publikation zu Kunst im öffentlichen Raum geplant, mit der der Verein Anregungen geben will, Kunstwerke gerechter in der Stadt zu verteilen. «Es kann ja nicht immer alles im Zentrum oder im Petriviertel sein», sagte Methling.

