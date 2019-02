Kultur : Kulturleute in MV folgen Bündnis der Vielen

Akteure aus Mecklenburg-Vorpommern schließen sich der Berliner Erklärung der Vielen an, in der sich Kultur- und Kunstschaffende gegen rechtspopulistische Angriffe wehren. In Greifswalder Theater wird die Erklärung aus dem Nordosten vorgestellt.

von dpa

01. Februar 2019, 13:46 Uhr

Kulturschaffende aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich der bundesweiten Initiative «Die Vielen» mit einer eigenen Erklärung angeschlossen. Das Papier, das am Freitag in Greifswald vorgestellt wurde, lehnt sich an die Berliner Erklärung an, in der sich Künstler, Autoren und Mitarbeiter kultureller Einrichtungen gegen Angriffe und Einflussnahme von Rechts positionieren. Der Berliner Erklärung des 2017 gegründeten Vereins Die Vielen folgen inzwischen zahlreiche städtische und regionale Initiativen in Deutschland. Die MV-Erklärung sei auf das Land zugeschnitten und werde in einigen Details konkreter, sagte der Intendant des Theaters Vorpommern in Greifswald und Stralsund, Dirk Löschner. Er und der Intendant des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin, Lars Tietje, gelten als die Initiatoren der MV-Erklärung. Sie wurde von rund 30 kulturellen Institutionen erarbeitet und bisher von 15 unterzeichnet.