Festspiele : Kulturfestival «Polenmarkt» in Greifswald gestartet

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Zum 20. Mal lädt seit Donnerstag das polnische Kulturfest «Polenmarkt» in Greifswald zu einer Reise in die Kunst- und Kulturszene des Nachbarlandes Polen ein. Zehn Tage lang stellen polnische Autoren neue Werke vor, laden Podiumsdiskussionen zum Austausch ein und kommen Bands wie die als Meister des zeitgenössischen polnischen Klezmers gefeierte Gruppe «Kroke» in die Hansestadt. Das Kulturfestival wird mit 10 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds finanziert, wie die Staatskanzlei mitteilte. Das Festival sollte am Abend mit einer Lesung des Autors Stefan Chwin offiziell eröffnet werden. Chwin gilt als Chronist der deutsch-polnischen Geschichte.