Kultur : Kultur-Förderprogramm: 50 000 Euro für Doberaner Münster

22.Sep.2017

Für die Fortsetzung der baulichen Sanierung bekommt das Bad Doberaner Münster bis zu 50 000 Euro aus dem Förderprogramm «Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland». Wie die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, am Freitag in Berlin sagte, sei die über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft in Ostdeutschland besonders reich an bedeutsamen Baudenkmälern und Museen. «Sie sind für das Selbstverständnis und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft von unschätzbarer Bedeutung.» Aus dem Fördertopf, der mit 1,4 Millionen Euro gefüllt ist, werden neun weitere Objekte im Osten gefördert.

