Unternehmen : Kuhstall-Ausrüster DeLaval eröffnet Logistikzentrum in MV

Der Kuhstall-Ausrüster DeLaval hat am Donnerstag sein neues europäisches Logistikzentrum im Gewerbepark Valluhn-Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eröffnet. Rund 230 Arbeitsplätze seien mit der Ansiedlung verbunden, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in Valluhn-Gallin laut Pressemitteilung. Ein Argument für die Standortentscheidung sei die Nähe zu Hamburg als Containerumschlagplatz gewesen. Die Investition in Valluhn-Gallin umfasse einen Hallenneubau mit 52 000 Quadratmetern Fläche sowie zwei Bürogebäude mit Mitarbeiter- und Sozialräumen, wie Kantine und Fitnessraum.

von dpa

17. Mai 2018, 12:09 Uhr

DeLaval gehört zum Tetra-Laval-Konzern, der seinen Ursprung in Schweden und seinen Hauptsitz in Pully (Schweiz) hat. Das Unternehmen verfügt dem Ministerium zufolge über 18 Produktionsstätten weltweit mit 4500 Mitarbeitern. Es bietet Produkte für den Kuhstall, von Kuhbürsten über Melk-Karussells bis hin zu Fütteranlagen.