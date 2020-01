Tiere : Kuh erhält nach spektakulärer Flucht Gnadenbrot in Osthessen

Nach ihrer spektakulären Flucht vor dem Schlachter erhält die Kuh Hanna in Osthessen ihr Gnadenbrot. In der Nacht wurde das Tier aus Vipperow in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Hof nach Kalbach (Landkreis Fulda) gebracht, wie die ehemaligen Halter Jaqueline und Roberto Schulz bestätigten. «Sie ist heute Morgen dort eingetroffen - ihr geht's schon richtig super», sagte Jaqueline Schulz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.Die «Bild»-Zeitung und die «Ostsee-Zeitung» hatten über die neue Heimat der Kuh berichtet.

von dpa

14. Januar 2020, 12:18 Uhr

Der Verein Rüsselheim hatte Hanna gekauft. Er betreut nach eigenen Angaben deutschlandweit rund 1500 Tiere, die vor dem Schlachttod gerettet wurden. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Hanna erlangte im November bundesweite Berühmtheit, als sie auf der Fahrt zum Schlachthof ausbüxte und stundenlang durch die Müritz schwamm.