Leichtathletik : Kugelstoßen: Vorjahressieger Storl und Martón erneut vorn

Mit dem zweimalige Weltmeister David Storl aus Leipzig und der Vize-Weltmeisterin Anita Martón aus Ungarn haben sich beim 19. Kugelstoßmeeting in der Sporthalle Sassnitz-Dwasieden am Sonntag beide Vorjahressieger erneut durchgesetzt. Storl stieß mit 20,58 Metern eine persönliche Saisonbestleistung und feierte seinen inzwischen dritten Sieg bei dem traditionellen Kräftemessen. Die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaften vom 1. bis 4. März in Birmingham, die bei 20,80 Metern liegt, verfehlte der 27-Jährige allerdings.

von dpa

11. Februar 2018, 16:46 Uhr

Storl verwies wie 2017 den Zweiten der Hallen-Weltmeisterschaften Andrej Gag aus Rumänien (19,83 Meter) auf den zweiten Rang. Dritter wurde Dennis Lewke aus Magdeburg mit 19,05 Metern vor dem Neubrandenburger Patrick Müller, der nur auf 18,98 Meter kam. Müller hatte erst vor wenigen Tagen bei den Hallenmeisterschaften von Mecklenburg-Vorpommern seine persönliche Bestleistung auf 20,14 Meter verbessert. Der 21-Jährige verpatzte damit seine Generalprobe vor den deutschen Hallen-Meisterschaften am 17. Februar in Dortmund.

Bei den Frauen markierte Anita Martón mit 18,87 Metern sogar eine Jahresweltbestleistung in der Halle. Hinter der Ungarin kamen die Chinesin Yang Gao (17,88 Meter) und die Kubanerin Yaniuvis López (17,54 Meter) klar geschlagen auf die Plätze zwei und drei.