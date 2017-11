Wirtschaftspolitik : Küstenländer: Treffen der Wirtschafts- und Verkehrsminister

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 06:09 Uhr

Die Wirtschafts- und Verkehrsminister der nordeutschen Küstenländer kommen am Montag (10.30 Uhr) in Greifswald zu einem Arbeitstreffen zusammen. Ziel dieser Treffen sei es, den Themen der Küstenländer ein stärkeres Gewicht auf den verschiedenen politischen Ebenen zu geben, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Deshalb seien ein intensiver Austausch und Abstimmung notwendig. Im Mittelpunkt des Treffens in Greifswald stehe die Werftindustrie, die Zusammenarbeit im Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN), Ausschreibungen für Windenergie an Land sowie die Schutzgebietsausweisungen an Weser und Elbe. Die Minister wollen zudem eine Kooperationsvereinbarung zur verbesserten Zusammenarbeit im Bereich Luftverkehr unterzeichnen.