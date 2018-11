Verkehr : Küstenländer: Mobilfunkversorgung muss flächendeckend sein

Die fünf deutschen Küstenländer sehen dringenden Handlungsbedarf, um eine flächendeckende Versorgung mit schnellen und stabilen Mobilfunknetzen zu gewährleisten. «Im Vordergrund muss dabei die maximale Versorgung stehen und nicht der maximale Erlös», sagte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag nach einer Konferenz der Wirtschafts- und Verkehrsminister aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen.

von dpa

26. November 2018, 14:35 Uhr

Die Mobilfunkversorgung sei in Deutschland weit hinter dem, was für ein Industrieland angemessen sei. «Da ist ein Wettbewerbsnachteil. Wir müssen den Ausbau massiv vorantreiben», so Althusmann. Wichtige Themen des Treffens in Wilhelmshaven waren auch der Ausbau der Wasserstofftechnologie, die Digitalisierung der Häfen und das geplante erste Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland. Als Standorte sind dafür Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel im Rennen.