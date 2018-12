Fischerei : Küstenfischer bilanzieren durchwachsenes Fischereijahr

von dpa

15. Dezember 2018, 10:15 Uhr

Die Kutter- und Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern bilanzieren für 2018 ein durchwachsenes Jahr. Die Quoten für Dorsch und Hering seien abgefischt worden, sagte die Vorsitzende des Landesverbands der Kutter- und Küstenfischer, Ilona Schreiber. Ende Oktober/Anfang November habe es sogar so viel Dorsch gegeben, dass beispielsweise für die Fischereigenossenschaft Wismarbucht eine zehnprozentige Überfischung beantragt worden sei. Für den in diesem Zeitraum gefangenen Dorsch seien auf Auktionen in den Niederlanden gute Preise erzielt worden. Allerdings bewege sich die Fischerei weiter in einem äußerst schwierigen Umfeld mit seit Jahren anhaltenden Quotenkürzungen, sagte Schreiber. Die Heringsquote sank von 16 119 Tonnen im Jahr 2002 auf 2990 Tonnen für 2019, die Dorschquote von 3817 auf 1038 Tonnen.