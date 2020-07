Theater : Kürzere Stücke und weniger Publikum am Staatstheater

Wegen der Corona-Beschränkungen startet das Mecklenburgische Staatstheater Ende August mit einem Sonderspielplan in die neue Spielzeit. Er umfasst 17 Neuinszenierungen in Schauspiel, Oper und Ballett und reicht nur bis Ende Dezember, statt wie üblich bis zum nächsten Sommer. «Es geht wieder los, mit Augenmaß und auf Sicht», sagte Generalintendant Lars Tietje am Donnerstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms.

von dpa

09. Juli 2020, 13:33 Uhr