Verkehr : Künftig ohne Hände am Lenkrad unterwegs: Tagung in Rostock

von dpa

05. April 2018, 01:05 Uhr

Das automatisierte Fahren steht im Mittelpunkt einer heute in Rostock (9.00 Uhr) startenden Fachtagung der Landesverkehrswacht. Manche Verkehrsexperten setzen große Hoffnungen in selbstfahrenden Autos und glauben, dass sich mit ihnen die Zahl der Unfälle und damit auch die Zahl der Verletzten und Toten auf den Straßen senken lassen. Deutschlandweit sterben jährlich mehr als 3000 Menschen im Straßenverkehr. Für 90 Prozent aller Verkehrsunfälle wird menschliches Fehlverhalten verantwortlich gemacht. Auf der anderen Seite kam erst Mitte März in den USA eine Frau bei einem Unfall mit einem Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber ums Leben. Sie hatte nachts eine Straße überquert und war von dem Auto, das sich auf einer Testfahrt befand, erfasst worden. Es war der erste tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto.