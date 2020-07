In Mecklenburg-Vorpommern sind künftig mehr Ausbildungsplätze zum Forstwirt vorgesehen. Die Zahl steige in diesem Jahr um 20 auf 80, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit. 2021 sind den Angaben zufolge dann 90 Ausbildungsplätze vorgesehen.

von dpa

17. Juli 2020, 16:29 Uhr