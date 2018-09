Schulen : Künftig Angelkurse an Schulen

In Mecklenburg-Vorpommern gehört Angeln fortan zum regulären Angebot an Ganztagsschulen. Der Landesanglerverband unterzeichnete am Montag in Schwerin die dazu notwendige Rahmenvereinbarung für ganztägiges Lernen. «Ganztagsangebote machen den Schulalltag abwechslungsreich. Sie leisten einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit, weil alle Kinder und Jugendlichen davon profitieren», erklärte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

03. September 2018, 16:00 Uhr

Laut Ministerium gibt es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit 338 ganztägig arbeitende Schulen. Das seien zwei Drittel der staatlichen allgemein bildenden Schulen. Nach Ansicht der Tierschutzorganisation Peta sind schulische Angebote zum Angeln «Erziehung zur Grausamkeit». Der Landesanglerverband hält dem entgegen, dass er mit seinem Projekt «Angeln macht Schule» das Umweltbewusstsein der Schüler nachhaltig fördert.