Terrorismus : Kühnbaum-Schmidt bestürzt über Anschläge in Sri Lanka

Die neue Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat bestürzt die Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka reagiert. Die Nachrichten über die «Anschläge mit so vielen Toten und Verletzten» machten sie traurig, teilte die 54-Jährige am Ostersonntag mit. «In Gedanken und Gebeten bin ich bei den Opfern der Anschläge und ihren Angehörigen, bei den Rettungskräften und allen, die helfen.» Sie hoffe und vertraue auf die Osterbotschaft, sagte Kühnbaum-Schmidt, «dass Tod, Gewalt und Zerstörung nicht das letzte Wort haben».

von dpa

21. April 2019, 12:35 Uhr

In Sri Lanka wurden bei Anschlägen auf drei christliche Kirchen und drei Fünf-Sterne-Hotels am Ostertag nach Behördenangaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 450 verletzt.