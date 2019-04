Wetter : Kühleres Wetter in Mecklenburg-Vorpommern hält sich

Das kühlere Wetter in Mecklenburg-Vorpommern hält sich noch einige Tage. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, kann es in den Nächten von Donnerstag bis Sonntag noch Frost bis zu minus 6 Grad geben. Die Höchstwerte am Tag liegen demnach konstant bei 7 Grad und steigen erst am Sonntag auf 11 Grad.

von dpa

11. April 2019, 08:54 Uhr

Am Donnerstag soll es bedeckt sein, am Freitag und Samstag stark bewölkt mit Regen- und Schneeschauern. Am Sonntag bleibt es wolkig, aber regenfrei. Begleitet wird das ganze Wochenende von einem schwachen bis mäßigen Nordostwind. In der nächsten Woche sind höhere Temperaturen zu erwarten.