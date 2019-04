Kriminalität : Kubanerin kurz vor Kreuzfahrtschiff-Abfahrt festgenommen

von dpa

29. April 2019, 12:46 Uhr

Kurz vor dem Antritt einer Kreuzfahrt ist eine 30-jährige Kubanerin festgenommen worden. Gegen sie lag ein Haftbefehl wegen Diebstahlverdachts vor, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Sie soll im Sommer 2018 aus der Wohnung der Mutter eines Freundes Gold, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 35 000 Euro gestohlen haben. Den Angaben zufolge sollte die Reise wieder in ihr Heimatland gehen, da sie im Besitz von zwei Flugtickets war. Daraus wird vorläufig nichts: Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf sie aufmerksam geworden sei die Polizei bei der routinemäßigen Überprüfung der Passagierlisten. Der Vorfall spielte sich bereits am vergangenen Freitag ab.