Bundestag : Kuban: Angriffe gegen Amthor gehen sehr ins Persönliche

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat zur Mäßigung gegenüber dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (CDU) aufgerufen. «Ich finde es menschlich sehr schwierig, wie zum Teil mit Philipp Amthor umgegangen wird», sagte Kuban dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Die Angriffe gehen teilweise sehr ins Persönliche. Diese Gnadenlosigkeit kann auch Leute abschrecken, sich mit Politik zu beschäftigen.» Bei aller Kritik sollte man «ein Maß kennen». Er habe Amthor immer als aufrichtigen und fachkundigen Politiker erlebt. «Er steht zu seinen Fehlern.»

von dpa

22. Juni 2020, 14:47 Uhr

Amthor war wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence massiv in die Kritik geraten. Der 27-Jährige bezeichnete diese Tätigkeit inzwischen als Fehler und hat die Zusammenarbeit nach eigenen Angaben beendet. Am Freitag kündigte er an, auf eine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zu verzichten. Als Hoffnungsträger der Nordost-CDU hatte Amthor für diesen Posten als so gut wie gesetzt gegolten.

Auf die Frage, ob Amthor Schatzmeister der Jungen Union bleiben könne, sagte Kuban: «Wir warten jetzt erst einmal die Untersuchung ab, und ich halte nichts von Vorverurteilungen.»